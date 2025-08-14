Ufficiale Linetty, niente più Italia dopo 9 anni: giocherà nel Kocaelispor in Turchia

"È stato firmato un contratto di 1+1 anno tra Karol Linetty e il nostro club. Benvenuto!": così il Kocaelispor, club della Super Lig turca, ha annunciato l'arrivo dell'ormai ex centrocampista del Torino, rimasto svincolato al termine del contratto con i granata lo scorso 30 giugno.

Nella stagione 2024/25 il polacco ha raccolto 30 presenze con un gol e un assist. Era arrivato in Italia dal Lech Poznan - club polacco nel quale è cresciuto e maturato - nell'estate del 2016, quando la Sampdoria ha pagato poco più di 3 milioni per averlo. Nel 2020 poi il trasferimento al Torino per 7 milioni e mezzo. Lascia il Torino dopo aver raccolto ben 142 apparizioni, con 3 gol e 4 assist. In totale in Serie A vanta 255 presenze, con 14 reti e 15 assist.

Con la Nazionale sono invece 47 le partite disputate con 5 gol all'attivo. A queste ci sono da aggiungere le 6 sfide con l'Under 21, i 6 incontri con l'Under 19, impreziositi da una rete, i 12 match con l'Under 17, con cui ha siglato pure un gol, una presenza con l'Under 16 e 4 gettoni con l'Under 15. Nel suo palmares c'è una Supercoppa Polacca e un campionato polacco, chiamato Ekstraklasa. C'è attesa per capire la prossima squadra che scommetterà sul 30enne, che può portare tanta esperienza e, nel caso in cui continuasse in Serie A, conoscenza della competizione.