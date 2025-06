Ufficiale Niente rinnovo per Linetty, è addio con il Torino: "5 anni in granata, in bocca al lupo Karol!"

Dopo molto tempo, Karol Linetty e il Torino si separano. Il club piemontese ha annunciato sui propri social l'addio al centrocampista, dedicandogli questo messaggio: "5 anni in maglia granata per Karol Linetty, che oggi termina la sua esperienza al Toro dopo 131 presenze di cui 10 con la fascia di capitano al braccio. In bocca al lupo per la tua prossima sfida, Karol!".

Il contratto del polacco non è stato rinnovato. In carriera il classe '95 vanta 142 presenze e 3 gol con il Torino, 132 gettoni e 11 reti con la Sampdoria e 112 apparizioni e 11 centri con il Lech Poznan. Con la Nazionale sono invece 47 le partite disputate con 5 gol all'attivo. A queste ci sono da aggiungere le 6 sfide con l'Under 21, i 6 incontri con l'Under 19, impreziositi da una rete, i 12 match con l'Under 17, con cui ha siglato pure un gol, una presenza con l'Under 16 e 4 gettoni con l'Under 15.

Nel suo palmares c'è una Supercoppa Polacca e un campionato polacco, chiamato Ekstraklasa. C'è attesa per capire la prossima squadra che scommetterà sul 30enne, che può portare tanta esperienza e, nel caso in cui continuasse in Serie A, conoscenza della competizione.