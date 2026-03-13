Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Torino-Parma 4-1, le pagelle: Simeone spietato, Vlasic sontuoso. Suzuki da incubo

Torino-Parma 4-1, le pagelle: Simeone spietato, Vlasic sontuoso. Suzuki da incuboTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 22:48Serie A
Marco Pieracci

Risultato finale: Torino-Parma 4-1

TORINO
Paleari 5 - Responsabilità evidenti sul colpo di testa non irresistibile di Pellegrino, invece di buttarla fuori la accompagna dentro.

Coco 6 - Le criticità nel reparto sono da ricercare altrove, gioca la sua onesta partita senza sbavature significative da rimarcare.

Ismajli 6,5 - Incrocia Pellegrino al centro del ring, nel duello tra pesi massimi le prende e le dà: non si fa mettere mai all'angolo.

Ebosse 5,5 - Da rincalzo a punto fermo, la metamorfosi ormai può dirsi completata. Ma sui palloni alti boccheggia: si fa sovrastare. Dal 90'+2 Marianucci sv

Pedersen 6 - Preferito un po' a sorpresa a Lazaro: concede eccessiva libertà a Strefezza, ma esce alla distanza prendendogli le misure.

Ilkhan 7 - Eredita la poltrona di regista da Prati, cerca di sveltire il passo: qualche buona idea, raddoppia con la complicità di Delprato. Dal 76' Prati 6 - Intercetta e riparte, fa bene le cose semplici.

Gineitis 6 - Cambiano i coinquilini in mediana, non lo status di titolare. La buona volontà non manca, la reattività sì: si perde sul più bello.

Obrador 6 Estemporaneo nelle iniziative sulla fascia, più utile nella propria area quando si immola sulla conclusione in mischia di Troilo.

Vlasic 7,5 - La percussione rabbiosa dalla quale nasce l'1-0, mette lo zampino in altre due marcature: passa quasi tutto dal numero 10. Prestazione sontuosa. Dal 90'+2 Anjorin sv

Simeone 7,5 - Spietato quando viene messo nelle condizioni di calciare. Un gol e mezzo a referto, solo la traversa gli nega la doppietta. Dal 76' Kulenovic 6,5 - Partecipa alla festa, non da imbucato: va vicino al poker, lo offre a Zapata.

Adams 6,5 - La scelta per dare maggior qualità a tutta la manovra offensiva granata, recita un ruolo da protagonista nella terza segnatura. Dal 60' Zapata 7 - Botta terrificante da fuori area, chiude i giochi alla sua maniera.

Roberto D’Aversa 7 - Seconda vittoria su tre partite, la capacità di reagire alle avversità marca la differenza con la precedente gestione.

PARMA
Suzuki 4 - Il ritorno in mezzo ai pali diventa un incubo in piena regola: figuraccia colossale al primo intervento, poi ne prende altri tre.

Delprato 5,5 - Sollecitato il giusto da quella parte, le chiusure sono all'altezza della situazione ma una sua deviazione si rivela fatale.

Troilo 5,5 - Non particolarmente fortunato nel rimpallo che sfocia nel gol di Simeone, potrebbe riscattarsi ma viene murato da Obrador. Dal 62' Valenti 5,5 - Subito in difficoltà.

Circati 5 - Postura rivedibile nello svantaggio iniziale, va abbastanza inspiegabilmente con il tacco invece di spedire la palla in tribuna.

Cremaschi sv - La seconda consecutiva da titolare dura lo spazio di pochi minuti, prova a stringere i denti ma deve uscire in lacrime. Dall'11'Britschgi 5,5 - Ingresso a freddo, non entra in temperatura. Dal 78' Ondrejka sv

Ordonez 5,5 - Piuttosto falloso, gli tocca sobbarcarsi una bella bose di lavoro sporco: si rimbocca le maniche per farsi valere nel traffico. Dal 63' Oristanio 5,5 - Prova a ribellarsi, combina poco.

Keita 4,5 - Suzuki ci mette parecchio del suo, ma il primo a sbagliare nell'occasione è lui. Troppi errori, tra questi anche un goffo autogol. Dal 62' Estevez 5,5 - Non fa filtro.

Sorensen 5,5 - Polmoni da maratoneta, tempi di inserimento niente male: gli manca soltanto un pizzico di lucidità che non guasterebbe.

Valeri 5 - Partita votata all'attacco, svuota il serbatoio con prima di entrare in modalità risparmio energetico: nella ripresa va in riserva.

Pellegrino 7 - Quando vede granata carica come un toro nell'arena, anche stavolta non fa eccezione: prende l'ascensore per pareggiare.

Strefezza 6,5 - Il complemento perfetto per un centravanti puro come l'argentino, lo innesca alla perfezione poi sfiora la gloria personale.

Carlos Cuesta 5 - Perde l’imbattibilità dopo cinque giornate in una serata con più ombre che luci, torna a casa con ben poco da salvare.

Articoli correlati
Torino, Simeone: "Vlasic è fortissimo, ci siamo detti che dovevamo partire a mille"... Torino, Simeone: "Vlasic è fortissimo, ci siamo detti che dovevamo partire a mille"
Papera di Suzuki e gol di Simeone. Torino avanti contro il Parma dopo meno di 3 minuti... Papera di Suzuki e gol di Simeone. Torino avanti contro il Parma dopo meno di 3 minuti
Sal Da Vinci: "Sanremo come un Pallone d'Oro, ecco cosa ho detto a Simeone" Sal Da Vinci: "Sanremo come un Pallone d'Oro, ecco cosa ho detto a Simeone"
Altre notizie Serie A
Torino, D'Aversa: "Impressionato da Vlasic, è il leader assoluto della squadra" Torino, D'Aversa: "Impressionato da Vlasic, è il leader assoluto della squadra"
Il Torino cala il poker con il Parma, finisce 4-1: le immagini più belle della vittoria... TMWIl Torino cala il poker con il Parma, finisce 4-1: le immagini più belle della vittoria granata
Parma, Strefezza: "I due gol di fila ci hanno tagliato le gambe. Ma ripartiamo dal... Live TMWParma, Strefezza: "I due gol di fila ci hanno tagliato le gambe. Ma ripartiamo dal primo tempo"
Parma, Cuesta: "Suzuki ha dato la vita per noi, gli errori fanno parte del calcio"... Parma, Cuesta: "Suzuki ha dato la vita per noi, gli errori fanno parte del calcio"
Torino, D'Aversa: "Siamo stati squadra: possiamo toglierci soddisfazioni" Live TMWTorino, D'Aversa: "Siamo stati squadra: possiamo toglierci soddisfazioni"
Torino, Simeone: "Il gol per mio figlio. Sapevamo che dovevamo dare di più" Torino, Simeone: "Il gol per mio figlio. Sapevamo che dovevamo dare di più"
Insigne: "Non posso immaginare un altro Mondiale senza Italia. Fa male" Insigne: "Non posso immaginare un altro Mondiale senza Italia. Fa male"
Torino, Vlasic: "Mancano ancora nove partite, con la paura possiamo fare di più" Torino, Vlasic: "Mancano ancora nove partite, con la paura possiamo fare di più"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Inter, il punto sulla difesa: Solet e Gila altri due nomi forti. Quale futuro per Mkhitaryan? Il Galatasaray ci riproverà per Calhanoglu. Manu Koné, Keita e Jones per il centrocampo
Le più lette
1 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
2 Dalla Spagna: dietro il rinnovo di Vlahovic con la Juve c'è pure il no del Barcellona
3 Il Real ha 'inventato' una strategia di mercato che le big italiane dovrebbero seguire
4 L'Iran rinuncia ai Mondiali: vi spieghiamo lo scenario e cosa accadrà adesso
5 Insigne: "Se salviamo il Pescara, aspetto Immobile. Servirà poco a convincerlo a tornare"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 29^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Cuesta difende Suzuki: "Ha dato la vita al Parma. Ha giocato con una frattura in 37 parti al dito"
Immagine top news n.2 Torino-Parma 4-1: sagra dell'autogol e reti di Simeone, Pellegrino e Zapata. I granata respirano
Immagine top news n.3 Da Bastoni a De Ketelaere, Raspadori ed Ederson, le ultime su Inter-Atalanta
Immagine top news n.4 Juventus, Vlahovic non è ancora pronto: non sarà a disposizione per la trasferta di Udine
Immagine top news n.5 Napoli, Manna: "Nessuna offerta per McTominay anche perché è felice di restare"
Immagine top news n.6 Gasp spera nel rinnovo di Celik ma dalla Roma tutto tace. C'è Spalletti alla finestra...
Immagine top news n.7 Inter, tre pilastri ancora in dubbio: Lautaro punta Firenze, per Dumfries autonomia ridotta
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Real ha 'inventato' una strategia di mercato che le big italiane dovrebbero seguire Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Iran rinuncia ai Mondiali: vi spieghiamo lo scenario e cosa accadrà adesso
Immagine news podcast n.2 E' iniziata l'era di Kompany: un figlio di Guardiola, al Bayern dopo una retrocessione
Immagine news podcast n.3 Perché adesso la Juventus ha deciso di rinnovare Dusan Vlahovic
Immagine news podcast n.4 Davide Nicola che rischia, il mercato fa flop: che cosa è successo alla Cremonese?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Danilo Caravello: "Vicenza e Benevento da applausi. Per i giovani serve un ritorno alla tecnica"
Immagine news Altre Notizie n.2 Scudetto, chi rischia di più tra Inter e Milan nel weekend? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Como-Roma decisiva per la Champions? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il Torino cala il poker con il Parma, finisce 4-1: le immagini più belle della vittoria granata
Immagine news Serie A n.2 Parma, Strefezza: "I due gol di fila ci hanno tagliato le gambe. Ma ripartiamo dal primo tempo"
Immagine news Serie A n.3 Parma, Cuesta: "Suzuki ha dato la vita per noi, gli errori fanno parte del calcio"
Immagine news Serie A n.4 Torino, D'Aversa: "Siamo stati squadra: possiamo toglierci soddisfazioni"
Immagine news Serie A n.5 Torino, Simeone: "Il gol per mio figlio. Sapevamo che dovevamo dare di più"
Immagine news Serie A n.6 Insigne: "Non posso immaginare un altro Mondiale senza Italia. Fa male"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena, De Luca protagonista: "Ho lavorato tanto per vivere momenti come questi"
Immagine news Serie B n.2 Spezia, Donadoni deluso: "Ci è mancata la reazione. Dobbiamo far tesoro di questa lezione"
Immagine news Serie B n.3 Modena, Sottil soddisfatto: "Ci tenevamo a vincere, contento per i tifosi"
Immagine news Serie B n.4 Modena-Spezia 3-0, le pagelle: De Luca autentica bestia nera. Aquile senza le ali
Immagine news Serie B n.5 Modena-Spezia, De Luca e Gliozzi spezzano il digiuno: le punte tornano al gol
Immagine news Serie B n.6 Spettatori del De Luca show! Modena-Spezia finisce 3-0. Due gol e un assist per la punta
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, il Brescia pareggia con l'Alcione e regala il primo match point al Vicenza
Immagine news Serie C n.2 Benevento-Foggia, 6.402 presenze assicurate: spunta anche un tifoso rossonero
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 32ª giornata: Alcione-Union Brescia sullo 0-0 al 45'. Con questo risultato il Vicenza...
Immagine news Serie C n.4 Machin: "Ero senza squadra, la Vis Pesaro era il posto giusto. Monza da Champions"
Immagine news Serie C n.5 Kirwan: "Al Potenza ho trovato una mentalità vincente. Ma prima viene l'uomo"
Immagine news Serie C n.6 Tunjov: "Vorrei tornare in Serie A o B. Prima però voglio salvare la Pro Patria"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Udinese-Juventus, un solo successo friulano negli ultimi 15 anni
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Lecce, un dato sorride a Conte: mai sconfitto col Lecce in Serie A
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Atalanta, precedenti a senso unico: 9 vittorie di fila per la Beneamata
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'Australia è la prima qualificata ai Mondiali del 2027: decisiva la vittoria sulla Corea del Nord
Immagine news Calcio femminile n.2 Lussemburgo, il CT Daniel Santos licenziato per messaggi inappropriati alle giocatrici
Immagine news Calcio femminile n.3 Floe: "Sarebbe importante per Napoli avere 2 squadre competitive. Anche in Europa"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma, Rossettini dopo il pari con l'Inter: "Csiki uscita dopo un fallo a gamba tesa clamoroso"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma-Inter 1-1, Piovani: "Rigore contestato? Per me è netto, lo abbiamo rivisto subito"
Immagine news Calcio femminile n.6 Coppa Italia, Roma-Inter termina 1-1: giallorosse raggiunte nel finale
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Lanna e quella maglia della Sampdoria cucita addosso per sempre Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Sei gol del Bayern all’unica squadra italiana in Champions: fallimento calcio italiano?