Torino, Simeone tra presente e futuro: un gol per un record granata, due club su di lui

Giovanni Simeone è ad un passo dal mettere il proprio nome nella storia del Torino. Reduce dai gol realizzati contro Lazio, Parma, Verona, Inter e Sassuolo nelle ultime cinque sfide all'Olimpico Grande Torino, il Cholito ha un motivo in più per provare a segnare nell'imminente derby contro la Juventus: non solo può contribuire ad una vittoria nella stracittadina che il popolo granata attende da anni, ma può anche diventare il primo calciatore del Toro ad andare in rete per sei partite casalinghe consecutive.

Una serie di reti che però, probabilmente, è destinato a non provare a prolungare il prossimo anno. Secondo quanto riporta Tuttosport, Simeone è seguito con interesse dal River Plate. Si tratta del club in cui è cresciuto calcisticamente e dove tornerebbe volentieri prima o poi nel corso della sua carriera come ha dichiarato più volte.

Il ritorno in Argentina non è però l'unica opzione per l'attaccante. Da settimane, infatti, il Siviglia lo ha messo nel mirino. Possibilità invitante per Simeone quella di andare a giocare in Spagna, dove gioca il fratello Giuliano e allena il padre Diego (entrambi all'Atletico Madrid). Sarò dunque un'estate calda per il diretto interessato e anche per il Torino, a cui è legato da un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione di prolungamento per un'altra stagione.