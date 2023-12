Torino, Rodriguez verso il rinnovo: presto la trattativa, ma la richiesta del difensore è alta

La difesa del Torino è in costante miglioramento. Fra gli elementi cardine c’è sicuramente Ricardo Rodriguez il cui contratto andrà in scadenza il prossimo giugno. Ivan Juric si fida ciecamente del centrale 31enne e presto dovrebbe essere proposto il prolungamento. Fascia da capitano al braccio, il centrale è sempre stato impiegato dal primo minuto in questa stagione collezionando 15 gettoni.

Pronta la trattativa

Come riporta l'edizione di Tuttosport, dovrebbe essere pronta una trattativa per il rinnovo ma la situazione non sarebbe facile. Il giocatore chiede tra il milione e mezzo e due a stagione. Cifra che Cairo e Vagnati considerano alta.