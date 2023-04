Torino, sconto o rinnovo del prestito: le due strade per la conferma di Miranchuk

Il Torino chiederà il rinnovo del prestito per un'altra stagione di Aleksej Miranchuk, arrivato in estate dall'Atalanta a titolo temporaneo con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Attualmente pare molto difficile che i bergamaschi possano accettare questa proposta e allora i granata proveranno a chiedere uno sconto sul riscatto. Cairo e Vagnati utilizzeranno anche la partita contro l'Atalanta per provare a gettare le basi per una trattativa, anche se molto potrebbe essere influenzato dalla volontà del giocatore e del suo atteggiamento in sede di trattativa. A riportarlo è Tuttosport.