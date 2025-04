Torino, sorpresa di Pasqua: Zapata rinnova fino al 2027. E ora si prepara per il 4 maggio

Ecco la sorpresa di Pasqua del Torino, dentro all’uovo Duvan Zapata ha trovato il rinnovo fino al 2027. “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Duvan Zapata fino al 30 giugno 2027” recitava la notta ufficiale del club di via Viotti per annunciare il prolungamento. Una bella soddisfazione per il colombiano, ma soprattutto un atto di stima incredibile: l’attaccante e capitano del Toro ha spento 34 candeline lo scorso aprile, sta proseguendo la lunga riabilitazione dopo il brutto infortunio al ginocchio e ora ha firmato un nuovo legame che terminerà quando avrà 36 anni. Eppure, Zapata resta al centro del progetto e tutti lo aspettano, il presidente Cairo in primis: “Felice di rivedere al Fila Duvan Zapata che si allena con impegno e determinazione! In poco tempo è entrato nel cuore di tutti noi, con la sua forza, la sua generosità e la sua voglia di lottare per questa maglia - le dichiarazioni del patron - è un leader vero, un uomo squadra, e averlo con noi per le prossime stagioni è motivo di grande orgoglio. In bocca al lupo e sempre Forza Toro!”.

Il colombiano, nel frattempo, lavora al Filadelfia per essere pronto ai ranghi della prossima stagione, anche se con infortuni come il suo bisogna andarci con la massima cautela. Da una parte c’è la gravità dello stop al ginocchio (lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale), dall’altra bisogna considerare l’età e le caratteristiche del calciatore: ecco perché nessuno vuole correre rischi, considerato anche il caso Schuurs. Zapata, intanto, non ha perso il sorriso ed è sempre presente nello spogliatoio del Toro, come testimoniano i video e i contenuti social direttamente dal Filadelfia. E, tra qualche settimana, si appresta a vivere una giornata speciale: tutti i capitani del Toro hanno l’onore e l’onere di leggere i nomi del Grande Torino ogni 4 maggio a Superga nel luogo della tragedia del 1949. Recentemente c’è chi ha preferito passare il testimone, come capitato con Benassi e Belotti o ancora l’anno scorso nel passaggio di consegne tra Rodriguez e Buongiorno. Oggi la fascia è sul braccio di Ricci, ma il capitano a tutti gli effetti resta Zapata. E sarebbe un altro modo per il colombiano per sentirsi davvero dentro al Toro.