Ufficiale Sfuma definitivamente Yeremay per il Como: il talento spagnolo ha rinnovato con il Deportivo

vedi letture

Per settimane è stato un obiettivo dichiarato del Como, con lo stesso Cesc Fabregas che si era espresso a riguardo. Poi il club lariano ha mollato la presa su Yeremay Hernández ed il giocatore oggi ha rinnovato il suo contratto con il Deportivo La Coruna. Questo il comunicato del club galiziano:

Il Deportivo La Coruna ha annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto di Yeremay Hernández Cubas (nato a Las Palmas de Gran Canaria il 10 dicembre 2002), che prolunga il suo legame con il club fino al giugno del 2030, con l’opzione per ulteriori tre stagioni. Il nuovo accordo prevede anche un miglioramento della clausola rescissoria.

“È un giorno importante per il Deportivo e per tutta la sua famiglia sportiva. Un giorno di gioia, per un gesto che parla di impegno, identità e amore per il Club”, ha dichiarato l’Amministratore Delegato del Dépor, Massimo Adalberto Benassi. “Yeremay ha scelto di restare con noi, rifiutando offerte importanti da alcuni dei club più prestigiosi d’Europa. In un calcio dominato dal denaro, Yeremay ha scelto il Dépor. E questo lo rende un simbolo del nostro percorso”.

Sulla stessa linea, il Direttore dell’Area Tecnica, Fernando Soriano, ha definito la notizia “un passo decisivo per la crescita di un giocatore formato nella nostra cantera, che incarna i valori e l’identità del Club”. Secondo Soriano, si tratta di “una decisione cruciale in un momento in cui la squadra ha bisogno di stabilità, ambizione e riferimenti solidi per affrontare la prossima stagione”.

Il club ha anche voluto ringraziare pubblicamente Yeremay per la professionalità, l’impegno e la volontà di continuare a essere parte del Dépor. La sua permanenza rafforza non solo l’aspetto tecnico della rosa, ma anche il messaggio istituzionale che il Deportivo vuole trasmettere dentro e fuori dalla Galizia.