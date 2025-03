Torino, Tameze sulla via del recupero. Da monitorare le condizioni di Sanabria

Le condizioni di Adrien Tameze sono segnalate in miglioramento. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Torino, che si è infortunato lo scorso 8 febbraio contro il Genoa, è sulla via del recupero. Ieri si è allenato a parte al Filadelfia, ma già nelle prossime ore potrebbe tornare in gruppo e rendersi disponibile per la trasferta di Parma, in programma sabato pomeriggio. I prossimi allenamenti saranno decisivi per capirne di più. Da monitorare le condizioni invece di Tonny Sanabria per un lieve fastidio. Non c'è allarmismo, anche perché non dovrebbe essere niente di preoccupante, ma il tempo chiarirà le cose. Intanto Vanoli pensa di lasciare a riposo il diffidato Coco a scapito di Masina.

Il programma del 28° turno di Serie A

07/03/2025 Venerdì 20.45 Cagliari-Genoa DAZN

08/03/2025 Sabato 15.00 Como-Venezia DAZN

08/03/2025 Sabato 15.00 Parma-Torino DAZN

08/03/2025 Sabato 18.00 Lecce-Milan DAZN

08/03/2025 Sabato 20.45 Inter-Monza DAZN/SKY

09/03/2025 Domenica 12.30 Hellas Verona-Bologna DAZN

09/03/2025 Domenica 15.00 Napoli-Fiorentina DAZN

09/03/2025 Domenica 18.00 Empoli-Roma DAZN/SKY

09/03/2025 Domenica 20.45 Juventus-Atalanta DAZN

10/03/2025 Lunedì 20.45 Lazio-Udinese DAZN/SKY

Serie A, la classifica aggiornata

1. Inter 58 punti (27)

2. Napoli 57 (27)

3. Atalanta 55 (27)

4. Juventus 52 (27)

5. Lazio 50 (27)

6. Bologna 47 (27)

7. Fiorentina 45 (27)

8. Roma 43 (27)

9. Milan 41 (27)

10. Udinese 39 (27)

11. Torino 34 (27)

12. Genoa 31 (27)

13. Como 28 (27)

14. Verona 26 (27)

15. Cagliari 25 (27)

16. Lecce 25 (27)

17. Parma 23 (27)

18. Empoli 22 (27)

19. Venezia 18 (27)

20. Monza 14 (27)