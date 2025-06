Ufficiale Cantore scrive la storia: è la prima italiana negli USA: giocherà coi Washinghton Spirt

L'attaccante dell'Italia Sofia Cantore entra ufficialmente nella storia del nostro calcio e non solo. La classe '99 infatti ha lasciato la Juventus, che l'aveva tesserata nel 2017 dal Fiammamonza, per volare oltreoceano ed essere la prima italiana di sempre a giocare nel massimo campionato statunitense - la National Women's Super League - dove vestirà la maglia dei Washingtons Spirit come annuncia lo stesso club nordamericano con una nota:

"I Washington Spirit hanno ingaggiato l'attaccante italiana Sofia Cantore con un contratto triennale con opzione di trasferimento fino al 2028, proveniente dalla Juventus FC, come annunciato oggi dai club. L'attaccante potrà unirsi agli Spirit a partire dal 1° luglio, all'apertura del mercato estivo FIFA. Il trasferimento di Cantore ha comportato il pagamento di una quota di trasferimento alla Juventus da parte degli Spirit, e l'attaccante occuperà un posto a livello internazionale nel roster degli Spirit.

"Sofia è un acquisto importante per la squadra degli Spirit, mentre continuiamo a costruire la rosa per competere per i trofei", ha dichiarato il nuovo allenatore Adrián González. "La sua vasta esperienza nei campionati italiani e il suo eccezionale talento nel terzo attacco contribuiranno ad aggiungere un nuovo livello alla squadra degli Spirit in futuro".

Originaria di Lecco, nel nord Italia, Cantore diventerà la prima giocatrice italiana nella storia della NWSL e porterà con sé una carriera professionistica decennale a Washington. L'attaccante ha esordito in prima squadra con il Fiammamonza nel 2015, prima di trasferirsi alla Juventus nel 2017. Nelle ultime otto stagioni in Italia, cinque con la Juventus e una in prestito ciascuna a Hellas Verona, Florentia e Sassuolo, Cantore ha totalizzato oltre 40 gol e 20 assist in oltre 120 presenze. Cantore ha anche segnato due gol durante la stagione 2024-25 della Juventus in UEFA Women's Champions League.

"Sono molto orgoglioso di unirmi a questo importante club e grato per la fiducia che ripone nelle mie capacità", ha dichiarato Cantore. "Sono entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera come prima giocatrice italiana nella NWSL e non vedo l'ora di lavorare ogni giorno con l'allenatore Adrián González e le mie nuove compagne di squadra. E naturalmente, sono entusiasta di mettermi alla prova in questo grande campionato! Non vedo l'ora di unirmi alla squadra dopo gli Europei e di festeggiare insieme ai tifosi. FORZA WASHINGTON SPIRIT!"

A livello internazionale, Cantore ha gareggiato con le nazionali italiane Under 17 e Under 19 prima di esordire nella nazionale maggiore nel dicembre 2020. Con la nazionale maggiore femminile italiana, Cantore ha disputato 37 partite, segnando cinque gol".