Ufficiale Benevento, c'è la risoluzione con Pazienza e lo staff. Il tecnico può firmare con la Torres

"Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con il Signor Michele Pazienza, insieme ai suoi collaboratori: l'Allenatore in Seconda, Antonio La Porta, e il Preparatore Atletico, Prof. Leandro Zoila per la risoluzione consensuale dei rispettivi contratti. Il Club giallorosso ringrazia i Signori Pazienza, La Porta e Zoila per l'impegno dimostrato e augura loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera e li ringrazia per la professionalità e l'impegno dimostrati".

Con questo comunicato il club sannita chiude definitivamente il rapporto con il tecnico che in questa stagione era rimasto in carica da febbraio a marzo per un totale di cinque gare (quattro pari e una sconfitta) dopo che in precedenza era stato esonerato dall’Avellino dopo tre pari e due sconfitte in campionato.

Nel futuro di Pazienza, e del suo staff, ci sarà ora la Torres con qui si è già accordato per la firma su un contratto annuale con opzione per la stagione successiva in caso di raggiungimento di determinati obiettivi. L'annuncio è atteso a breve visto che la Torres, dopo aver definito tutto con il nuovo mister, attendeva soltanto la notizia della risoluzione con il Benevento per ufficializzare la scelta. In casa sarda dunque è tutto pronto per iniziare una nuova stagione.