Torino, torna attuale la pista Strefezza. Vagnati lo conosce bene, avendolo portato in Italia

"Strefezza lo porterei con me in ogni categoria, dall'Eccellenza alla Champions. È un ragazzo d'oro, meriterebbe sempre di giocare. Mi fi do di lui e sapevo che anche entrando dalla panchina ci avrebbe fatto vincere. Se si vuole far nascere un progetto forte, lui è l'uomo giusto". Così Cesc Fabregas ha blindato Gabriel Strefezza nel corso del post-partita del successo di Parma. Parole importanti e che sicuramente hanno inorgoglito il calciatore nativo di San Paolo, tuttavia fi nora i dialoghi per il suo rinnovo di contratto non sono decollati.

Tuttosport riporta in auge l'interesse del Torino per il calciatore. Non è un mistero che Genoa e Bologna lo apprezzino molto in vista dell’estate. Occhio però ai granata, che già a fine gennaio aveva provato ad accaparrarselo all’interno dei dialoghi relativi al passaggio di Vojvoda ai lombardi. Un’idea che, anche per i pochi giorni a disposizione, alla fi ne non era decollata.

In quel momento la società dei fratelli Hartono aveva, infatti, dichiarato incedibile l’esterno d’attacco, ma gli scenari nelle prossime settimane - soprattutto in caso di mancato prolungamento del contratto - potrebbero mutare. Insomma, meglio stare vigili. Anche perché i granata possono giocarsi, nell’eventuale trattativa, un asso nella manica: Strefezza è arrivato in Italia 9 anni fa, su intuizione dell'attuale ds del Torino Vagnati, allora alla SPAL.