Torna l'Europa League! Oggi l'Inter, domani la Roma: tutte le gare in programma

vedi letture

Torna l'Europa League. Questa sera, la seconda competizione continentale sarà la prima a riaprire le danze, in attesa della Champions League, la sorella maggiore che tornerà nel weekend. Due le squadre italiane impegnate, ma solo l'Inter oggi: alle 21 i nerazzurri sfideranno a Gelsenkirchen il Getafe. Campo neutro anche per la Roma, che domani alle 18.55 affronterà il Siviglia a Duisburg. Si tratta delle uniche due partite secche vere e proprie nel programma degli ottavi di finale, perché in entrambi i casi non si è potuta giocare la gara di andata per l'esplosione della pandemia da Covid-19. In tutti gli altri casi, si tratterà invece di gare di ritorno. Ecco tutte le sfide da giocarsi tra oggi e domani (qui il programma fino alla finale).

Mercoledì 5 agosto, ore 18.55: Shakhtar - Wolfsburg (andata 2-1)

Mercoledì 5 agosto, ore 18.55: Copenhagen - Basaksehir (and. 1-0)

Mercoledì 5 agosto, ore 21: Manchester United - LASK (and. 5-0)

Mercoledì 5 agosto, ore 21: Inter - Getafe (a Gelsenkirchen)

Giovedì 6 agosto, ore 18.55: Siviglia - Roma (a Duisburg)

Giovedì 6 agosto, ore 18.55: Bayer Leverkusen - Rangers (and. 3-1)

Giovedì 6 agosto, ore 21: Basilea - Eintracht (and. 3-0)

Giovedì 6 agosto, ore 21: Wolverhampton - Olympiacos (and. 1-1)