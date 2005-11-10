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Totti sulla Roma: "Non mi aspettavo un inizio del genere. Scudetto? Inter difficilmente battibile"

Totti sulla Roma: "Non mi aspettavo un inizio del genere. Scudetto? Inter difficilmente battibile" TUTTOmercatoWEB
Lorenzo Di Benedetto
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Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 18:56Serie A

Presente al World League Padel Tour, Francesco Totti, ex capitano della Roma, ha risposto a varie domande, a partire dal ricordo dell'11 settembre 2001, giorno in cui affrontò il Real Madrid in Champions League: "L'11 settembre più che la partita Roma-Real Madrid ricordo che fu tutto surreale. Io non avrei giovato, per tutte le persone decedute. Ancora oggi ricordiamo quel brutto giorno".

Quello di ieri contro il Fenerbahce è un punto importante per la Roma?
"È un punto, sperando che possa servire nella classifica finale. Meglio uno che zero, certo, ma siamo ancora all'inizio".

Si aspettava un avvio così da parte della Roma?
"No, non me lo aspettavo io come gran parte della gente. Siamo partiti con l'acceleratore schiacciato e spero che possa continuare tutto così. Le somme si tireranno a febbraio-marzo".

Dybala-Malen è la coppia più forte della Serie A?
"Una delle più forti, sono due grandi giocatori che si capiscono a occhio chiuso, spero che possano continuare così".

La rivedremo allo stadio?
"Sicuramente, in campionato e in Champions".

Ci sono stati aggiornamenti con il club per il centenario?
"No. Con i tifosi invece faremo delle belle cose".

Ci sono analogie con la Roma del 2001?
"Squadre diverse, tempi diversi e giocatori diversi. Noi eravamo una grande squadra, questa è una bella squadra".

Cosa manca per lo Scudetto?
"La continuità. Sono stati presi giocatori giusti ma serve sempre la continuità. L'Inter è la squadra da battere ed è+ difficilmente battibile".

Ha sentito Gasperini?
"Sì, l'ho sentito, andremo a cena o a pranzo".

Cosa pensa di Dybala?
"Paulo sta facendo un grande inizio di campionato, dopo le ottime partite di fine anno scorso. Questo è il Dybala che conosciamo, se continuerà così sarà tanta tanta roba".

Cosa pensa di Rodrigo Mora?
"Parliamo di un 2007 che ha cambiato vita da poco. Le cifre sono alte. Se sono davvero quelle dico che dovrebbe fare subito la differenza".

Totti sulla Roma: "Non mi aspettavo un inizio del genere. Scudetto difficile"
Fonte Da Roma, Marco Campanella

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