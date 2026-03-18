Turchia, Yildiz per Kadioglu: "Ti diverti a guardarlo. Gli passi palla e ci pensa lui a risolverla"

"Ci sarà un rumore fortissimo", ha garantito Ferdi Kadioglu con emozione e un sorriso d’intesa nell'intervista concessa ai canali ufficiali della FIFA. "Chi sarà allo stadio dovrà stare attento alle orecchie!", ha dichiarato il terzino della Turchia e del Brighton in vista della semifinale dei play-off europei per la Coppa del Mondo FIFA 2026 contro la Romania, che si disputerà a Istanbul alla fine di marzo. L'ultima partecipazione alla fase finale di Coppa del Mondo risale a 24 anni fa per la Nazionale degli Ottomani e la banda di Montella non vuole mancare all'appuntamento con la storia.

"Per noi, andare ai Mondiali è un obbligo", ha spiegato Kadioglu. "Questa è una grandissima opportunità per qualificarci. Sarebbe una sensazione davvero speciale, perché è passato così tanto tempo dall'ultima volta. Sappiamo di avere una grande squadra, con ottimi giocatori e anche molta esperienza". Il gruppo di Montella poi è "come una grande famiglia" per il 26enne, ma nel mix vincente figurano anche stelle del calcio odierno che stanno brillando in palcoscenici differenti.

Kenan Yildiz alla Juventus e a 20 anni, Arda Guler invece al Real Madrid con 21 anni compiuti a febbraio. "Sono entrambi grandi giocatori", ha detto Kadioglu. "Quando hanno la palla tra i piedi, ti diverti a guardarli. Fanno sempre qualcosa di speciale. Io gioco con Kenan sulla sinistra. A volte mi basta passargli la palla e ci pensa lui a risolvere la situazione!", confida l'ex Fenerbahce. "Con Arda ho giocato al Fenerbahçe quando era giovanissimo: mostrava già un talento pazzesco. Sono felice che ora stia trovando molto spazio a Madrid". Su cosa significherebbe, infine, riportare la Turchia al Mondiale, Kadioglu ha affermato: "Sarebbe qualcosa di immenso, perché in Turchia la gente vive di calcio. Penso che per la maggior parte delle persone, il calcio sia la cosa più importante. Se riuscissimo a raggiungere il Mondiale, sarebbe una festa per tutto il Paese".