Udinese, Runjaic sull'arrivo di Alaba: "Sarà un giocatore importante per noi, presto giocherà"
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Simone Lorini
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Oggi alle 20:38Serie A
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12.10.2026 20:38Serie A
Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic ha parlato così dell'arrivo di Alaba in bianconero: "Sono felice del suo arrivo e della sua decisione, aveva tante offerte e ci ha scelto. Si è integrato molto velocemente perché è un giocatore molto sensibile: ha già mostrato le sue qualità in allenamento, ma si è allenato solo in settimana con la squadra. Sarà un giocatore importante per noi, per esperienza e leadership. Presto giocherà con noi".
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