Udinese, Runjaic sull'arrivo di Alaba: "Sarà un giocatore importante per noi, presto giocherà"

Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic ha parlato così dell'arrivo di Alaba in bianconero: "Sono felice del suo arrivo e della sua decisione, aveva tante offerte e ci ha scelto. Si è integrato molto velocemente perché è un giocatore molto sensibile: ha già mostrato le sue qualità in allenamento, ma si è allenato solo in settimana con la squadra. Sarà un giocatore importante per noi, per esperienza e leadership. Presto giocherà con noi".