Udinese, Runjaic: "Alaba può giocare in tutte le posizioni del campo. Abbiamo deciso così"

Nel corso della conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Lecce, il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic ha commentato alcune scelte di formazione: "Alaba può giocare in tutte le posizioni del campo, ne abbiamo parlato e abbiamo deciso che per cominciare questa è la posizione migliore per andare in verticalità. Ha caratteristiche diverse rispetto a Solet, però ha grande esperienza.

Poi ci sono sempre determinate rotazioni, magari dopo una determinata situazione di gioco non c'era il tempo per riposizionarsi come all'inizio e quindi si aspettava l'azione dopo. Ekkelenkamp ha giocato bene sia a destra che a sinistra, Chakvetadze con il Torino ha fatto molto bene e non c'erano motivazioni per cambiare questi giocatori.

Oggi non mi aspettavo questa prestazione, non è accettabile, abbiamo perso duelli, non siamo stati cattivi sulle seconde palle. Abbiamo commesso poi numerosi altri errori e vanno fatti i complimenti al Lecce".

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