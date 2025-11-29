Udinese, Runjaic: "Era importante sbloccarla, nella ripresa si poteva gestire meglio"

L'Udinese ritrova i tre punti grazie alla vittoria per 2-0 al Tardini, che porta le firme di Zaniolo e Davis. Queste le parole di mister Kosta Runjaic al termine della sfida su DAZN:

Grande prestazione della squadra, questa è l’Udinese che vuole vedere?

“Sono molto felice. Per me abbiamo giocato meglio il primo tempo del Parma, poi nel secondo tempo la partita si è fatta difficile. Primo tempo ok, nel secondo tempo non sono stato felice. È stata una partita difficile, giocata sulle seconde palle il campo non era nelle condizioni migliori, non si poteva giocare bene con il possesso sul prato di oggi”.

Cosa si aspettava nel secondo tempo?

“Forse la stessa cosa del primo tempo. Tenere palla, abbiamo lanciato troppo e perso troppi palloni. Sapevamo che il Parma avrebbe giocato con più rischi, avrei preferito giocare sul cambiare lato, ma in teoria è facile e in pratica no. La squadra non era completamente concentrata, un gol poteva cambiare tutto ma abbiamo tenuto bene. Abbiamo difeso i cross abbastanza bene, l’arma in più del Parma sono le rimesse lunghe e noi le abbiamo difese bene”.

Dalla panchina ha chiesto meno tiki taka e più palle lunghe, così è arrivato il primo gol:

“Non è stato un incidente, avevamo preparato qualcosa. È tutto sul tempismo, Zaniolo ha reagito bene ed è riuscito a fare gol in un’ottima maniera. Era molto importante per noi segnare il primo gol, perché giocare qua non è mai facile”.