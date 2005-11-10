Udinese, Runjaic su Okoye: "Ha preso una decisione che ha portato a un gol subito"

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic ha parlato di Okoye: "Ha preso una decisione che ha portato però a un gol subito. Nel calcio bisogna prendere decisioni, purtroppo stavolta non è stata quella giusta. Se Maduka è in grado di tirare fuori tutto il potenziale che ha può essere uno dei top 5 portieri in Serie A, ne parliamo spesso con lui.

Nelle ultime due gare abbiamo abbastanza dominato la gara e non ha avuto molto lavoro da svolgere, non è stato sempre sotto tensione e torniamo al discorso sul trovare il giusto equilibrio tra tensione e attenzione, vale a maggior ragione per il portiere, dove ogni errore può essere punito.

Non possiamo bloccare al 100% gli avversari sempre, non si può avere tutto il possesso palla, bisogna saper difendere insieme, avere la giusta percezione del pericolo e i giocatori devono tenersi sul pezzo a vicenda. Se domani ci riusciremo faremo una buona partita".

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