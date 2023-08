ufficiale Atalanta, Soppy passa al Torino in prestito con diritto di riscatto

vedi letture

Atalanta BC comunica di aver ceduto a Torino FC – a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024, con diritto di opzione in favore del club granata per l’acquisizione definitiva – le prestazioni sportive del calciatore Brandon Soppy, 21enne laterale francese che nella scorsa stagione ha totalizzato 18 presenze in maglia nerazzurra, di cui 16 in campionato e 2 in Coppa Italia.

Atalanta BC augura a Brandon le migliori soddisfazioni per il prosieguo della corrente stagione sportiva.