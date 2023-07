ufficiale Fiorentina, rinnovo per Luca Ranieri. Il difensore firma fino al 2026

Attraverso i propri canali ufficiali, la Fiorentina ha annunciato il rinnovo del difensore Luca Ranieri. Classe 1999, il giocatore nato a La Spezia ha scalato le gerarchie nella scorsa stagione, ritagliandosi un ruolo importante nella parte finale e soprattutto nel cammino in Conference League (titolare nella finale contro il West Ham). Continua quindi la sua avventura alla corte di Vincenzo Italiano: ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026.

Esperienza in prestito

Cresciuto nel settore giovanile viola, Ranieri ha esordito in Serie A nel settembre del 2019, dopo aver giocato in prestito nel Foggia nella stagione precedente. A gennaio 2020 si è trasferito all'Ascoli, poi sono arrivate le avventure con le maglie di SPAL e Salernitana. Un percorso di crescita importante, che lo ha riportato a Firenze nell'estate del 2022: adesso è uno dei punti di forza della difesa.