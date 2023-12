ufficiale Inter, giornata di rinnovi. Dopo Dimarco, ecco Darmian fino al 2025

Continua la giornata di rinnovi ufficiali in casa Inter. Dopo quello di Federico Dimarco, e in attesa di Henrikh Mkhitaryan, la società nerazzurra ha infatti comunicato il prolungamento fino al 2025 dell'accordo con Matteo Darmian. Di seguito il comunicato.

"FC Internazionale Milano comunica che si sono verificate le condizioni per il prolungamento di contratto del giocatore Matteo Darmian: il difensore classe 1989 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2025".

17 presenze in campionato. Darmian ha giocato quasi tutte le partite di questa Serie A, abbastanza da far scattare la clausola di rinnovo automatico prevista nel suo contratto. Cinque le presenze in Champions League. L'accordo con il laterale italiano, rientrato dal Manchester United, è peraltro uno di quelli coperti dal decreto crescita, per cui il rinnovo entro il 31 dicembre consente alla società di mantenere il beneficio fiscale anche nella prossima stagione, nonostante l'abolizione del provvedimento.

Le prime parole di Darmian dopo il rinnovo: "Ciao a tutti i tifosi interisti - ha detto l'esterno in un breve video diffuso sui social, in attesa dell'intervista a Inter TV nel pomeriggio - sono molto contento di continuare questa avventura con voi. Forza Inter".