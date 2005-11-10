Darmian cerca squadra: sul difensore ex Inter oltre al Torino c'è il Cagliari

Il primo mese di calciomercato estivo è ormai alle spalle, e le varie realtà di Serie A stanno adesso provando ad accelerare nei confronti di quei giocatori che abbiano intenzione di prendere, o comunque sulle idee collezionate nelle scorse settimane.

Darmian oggi è svincolato

C'è per esempio da capire che futuro sarà riservato a Matteo Darmian (36 anni), esperto e polivalente difensore classe 1989 che dallo scorso 30 giugno è svincolato essendo scaduto il suo precedente contratto con l'Inter.

C'è il Cagliari oltre al Torino

Si era parlato per esempio del Torino nelle scorse settimane, ma i granata - nei quali tra l'altro Darmian ha già giocato dal 2011 al 2015 - non sono da soli: stando a quanto riferito da Tuttosport di oggi, anche il Cagliari sta valutando una mossa.