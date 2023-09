ufficiale Juventus, un poker di giovani della Primavera si lega con nuovi contratti

Triplice rinnovo di contratto in casa Juventus, con tre giovani della Primavera che si legano al progetto della Vecchia Signora. Rinnovano per due anni (scadenza 30 giugno 2025) due classe 2005, il difensore Saverio Domanico (nell'immagine, ha anche l'opzione per un'altra stagione) e l'attaccante Andriy Firman, e fino al 30 giugno 2026 due classe 2006, il centrocampista Francesco Crapisto e l'attaccante Diego Pugno. Ecco i rispettivi annunci:

#Under19 | Saverio Domanico e Andriy Firman firmano il loro primo contratto da professionisti fino al 2025 ✍️ Congratulazioni, ragazzi! ⚪⚫ pic.twitter.com/Pm8ZB0mQLr — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) September 14, 2023