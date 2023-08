ufficiale L'Inter ha un nuovo esterno mancino, dal Monza arriva Carlos Augusto

Carlos Augusto è un nuovo giocatore dell'Inter. A comunicarlo è stata la società nerazzurra tramite i propri canali ufficiali: "L'esterno brasiliano classe 1999 arriva in nerazzurro dal Monza a titolo temporaneo con diritto ed obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Nella scorsa stagione, la prima in Serie A, ha realizzato sei reti in 29 presenze, avvicinandosi sempre di più a quell'oro tanto cercato e che da oggi si colora di nerazzurro".