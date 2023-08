ufficiale Milan, colpo per la Primavera. Preso il 17enne polacco Skoczylas

Colpo a livello giovanile per il Milan, che negli scorsi minuti ha annunciato l'acquisto del giovane Mateus Skoczylas, centrocampista polacco classe 2006 che arriva dallo Zaglebie Lubin. Skoczylas, che non aveva ancora esordito in prima squadra, era sceso in campo con il team B in seconda serie lo scorso anno. Di seguito il comunicato ufficiale.

"AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Mateusz Josef Skoczylas da Zagłębie Lubin. Il giovane calciatore polacco, classe 2006, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026".