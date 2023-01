ufficiale Milan, Maikel Oettle ricoprirà la nuova carica di Commercial Director

AC Milan annuncia oggi che Maikel Oettle ricoprirà la nuova carica di Commercial Director, a diretto riporto del Chief Revenue Officer Casper Stylsvig. Una nomina che, in linea con l’obiettivo strategico di incrementare i ricavi del Club, testimonia il percorso di crescita professionale del manager approdato in AC Milan nel 2019 come Sponsorship Sales Director. La nomina del manager inaugura un nuovo modello B2B che pone al centro i partner e le loro reali esigenze per consolidare i ricavi commerciali e continuare il processo di sviluppo del Club nel mondo.

Maikel Oettle, nuovo Commercial Director di AC Milan, ha parlato così ai canali ufficiali del club rossonero: “Voglio ringraziare il Club e la dirigenza per l'opportunità di continuare il mio percorso di crescita all’interno del Club, un privilegio che mi riempie di orgoglio. Insieme a un team di talentuosi professionisti stiamo costruendo le basi per affrontare con successo il prossimo capitolo della crescita commerciale di questo leggendario Club. Attraverso un nuovo modello, che abbraccia tutte le leve cruciali nell'acquisizione e gestione delle partnership, vogliamo consolidare i risultati fin qui ottenuti e accelerare la generazione di nuove fonti di ricavo, continuando a sbloccare tutte le grandi potenzialità del brand Milan nel mondo".