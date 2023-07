ufficiale Monza, colpo per il futuro: preso il giovane 2009 Rosario Buscema dal Modica

Colpo per il futuro per il Monza, che ha prelevato dal Modica, Rosario Buscema, difensore centrale mancino classe 2009. Il giovane è stato annunciato dal club brianzolo con un tweet: "Rosario Buscema è un nuovo calciatore di AC Monza". Di lui si parla molto bene per le sue grandi qualità fisico atletiche e una buona propensione per il gol (7 gol in 26 partite nella passata stagione) e su di lui c'erano anche gli interessamenti di Juventus, Atalanta, Roma e Fiorentina.