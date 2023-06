ufficiale Napoli, riscattato Giovanni Simeone. Ha firmato fino al 30 giugno 2026

Primo movimento di mercato per il Napoli 2023/24: come annunciato Giovanni Simeone rimarrà a disposizione dei campioni d'Italia, in attesa di capire chi sarà il tecnico ad allenarlo nella prossima stagione. Questo il comunicato ufficiale del club azzurro: "La SSC Napoli comunica di aver esercitato l’opzione di acquisto, a titolo definitivo, dall’Hellas Verona, delle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Simeone fino al 30 giugno 2026 con opzione di prolungamento di contratto da parte del Club fino al 30 giugno 2027".

Questo invece il comunicato del club scaligero: "Hellas Verona FC comunica che la società SSC Napoli ha esercitato l’opzione di acquisto, a titolo definitivo, delle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Simeone. Hellas Verona FC augura a Giovanni le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva".