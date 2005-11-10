Torino, Simeone: "Orgoglioso di mio fratello Giuliano. Luongo lavora con grande intensità"

L'attaccante del Torino ha commentato il Mondiale dell'Argentina sottolineando poi com'è lavorare con i concezione come Biglia e Raimondi

Intervistato dall'edizione odierna di Tuttosport, l'attaccante del Torino Giovanni Simeone ha parlato di quale giovane in ritiro lo ha colpito di più: "Luongo. E’ un ragazzo umile che lavora con grande intensità. Dopo mezzo allenamento aveva già capito cosa gli chiedeva Abate: i giocatori forti sono quelli che capiscono le idee dell’allenatore e si mettono a disposizione. Ora deve continuare su questa strada".

Il Mondiale

L’attaccante argentino ha poi analizzato la finale dei Mondiale persa contro la Spagna: "Tutte le partite dell’Argentina le ho guardate da solo, anche la finale. La vigilia ero un po’ agitato, anche perché c’era mio fratello Giuliano che giocava: sono orgoglioso di lui".

Un po' di Argentina nel Toro

Nello staff del Torino comunque c’è un po’ di Argentina con Biglia e Raimondi: "Biglia lo conoscevo già, abbiamo giocato contro tante volte. Raimondi non lo conoscevo, ma anche lui come Biglia è una persona che sa molto di calcio: avevamo bisogno della loro passione".