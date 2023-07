ufficiale Sead Kolasinac non rinnova e si svincola dal Marsiglia. Lo aspetta l'Atalanta

In attesa della sua firma con l'Atalanta, è ufficiale lo svincolo di Sead Kolasinac. Il laterale classe 1993 non ha rinnovato il suo contratto in scadenza con l'Olympique Marsiglia e si prepara a volare in Italia per iniziare la sua nuova avventura in Serie A.

La Dea, salvo colpi di scena, lo attende a Bergamo già la prossima settimana per visite e firme.