ufficiale Stanisic a Leverkusen. Ora al Bayern serve un sostituto di Pavard

Rinforzo in difesa per il Bayer Leverkusen: le aspirine hanno infatti ufficializzato l'arrivo di Josip Stanisic dal Bayern Monaco. Il difensore croato con cittadinanza tedesca si trasferisce in prestito annuale, per la soddisfazione del ds Simon Rolfes: "Josip ha già molta esperienza in Bundesliga e Champions League, è tecnicamente forte, intelligente, ha entrambi i piedi e può giocare in diverse posizioni difensive".

Inter alla finestra per Pavard. Il trasferimento di Stanisic, al netto della sua rilevanza per la Bundesliga, riguarda da vicino anche il mercato dell'Inter, che sta pressando il Bayern per arrivare a Benjamin Pavard. Il club di Monaco ha infatti dato l'ok alla cessione di Stanisic nella giornata di venerdì, quando i tedeschi sembravano intenzionati a chiudere qualsiasi spiraglio alla trattativa per il passaggio in nerazzurro del difensore francese. Spiraglio che si è successivamente riaperto, soprattutto grazie ai messaggi alla dirigenza di Pavard, determinato a trasferirsi a Milano.

Ma serve un sostituto. Al netto delle cifre - l'Inter ha alzato la propria offerta, il Bayern abbassato le pretese: a 30 milioni di euro più bonus la trattativa si può chiudere - alla società tedesca, specie dopo la partenza di Stanisic, serve un'alternativa a Pavard prima di poter dare il via libera definitivo alla sua cessione. Un concetto ribadito nel pomeriggio anche da Giovanni Branchini, intermediario nell'operazione: "Pavard è molto vicino all'Inter. A questo punto manca soltanto che il Bayern riesca a trovare non un sostituto, ma un atleta che possa affiancare l'attuale terzino destro Mazraoui. L'operazione coi nerazzurri in quel caso si definirà entro la fine del mercato".