Stanisic serve la sua vendetta sull'Atalanta: il croato che marcava Lookman fa 1-0 per il Bayern

Al 12' vantaggio del Bayern Monaco, l'Atalanta è sotto 0-1 per via del gol segnato da Josip Stanisic. Schema da calcio d'angolo per i bavaresi, che sfruttano un posizionamento errato da parte della retroguardia di casa per liberare il terzino a un facile tap-in ravvicinato.

Tra l'altro è in parte una vendetta di Stanisic contro l'Atalanta, visto che il croato era titolare (e marcava Lookman, mattatore di serata con la sua tripletta) nella finale di Europa League 2024 vinta dalla Dea contro il Bayer Leverkusen, sua squadra del tempo.

