"Forse è abbastanza uomo da ammetterlo", Stanisic attacca Rudiger dopo Bayern-Real

La sfida tra Bayern Monaco e Real Madrid continua a far discutere anche dopo il triplice fischio. Tra i protagonisti del post partita c’è Josip Stanisic, che ha puntato il dito contro Antonio Rudiger per un episodio controverso avvenuto poco prima dell’intervallo.

Il difensore croato ha denunciato un intervento duro subito dal centrale del Real, rimasto impunito dall’arbitro e seguito dal gol del momentaneo 3-2 dei blancos. Secondo la sua ricostruzione, dopo aver servito un compagno, sarebbe stato colpito da una gomitata al fianco: un’azione che ha scatenato la sua rabbia, alimentata anche da presunti insulti mentre era a terra.

“Mi vede arrivare e mi viene addosso di corsa. In passato si sarebbe fermato il gioco, non so perché non sia successo”, ha dichiarato Stanisic. Il croato ha poi rincarato la dose: “Quello che è successo mentre ero a terra potete chiederlo a lui. Per me un comportamento del genere è assolutamente inaccettabile. Forse è abbastanza uomo da ammetterlo".

Nonostante la tensione, il giocatore del Bayern ha voluto chiudere senza trascinare la polemica oltre: “Non voglio rancori, per me la questione è chiusa. Ma certe cose non dovrebbero accadere”. Infine, Stanisic ha commentato anche l’espulsione di Camavinga, giudicandola discutibile: “Non credo che l’arbitro si fosse accorto del primo giallo”.

Una serata intensa, che oltre al campo lascia strascichi polemici destinati a far parlare ancora.