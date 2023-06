ufficiale Torino, arriva il prolungamento per Djidji. Resterà fino al giugno del 2024

vedi letture

Come annunciato nelle scorse ore, Koffi Djidji ha raggiunto un accordo per il prolungamento del proprio contratto con il Torino. Di seguito il comunicato ufficiale del club granata: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Koffi Djidji fino al 30 giugno 2024".