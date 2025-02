Un gol e un assist per Enzo Le Fee. Ma anche un infortunio da otto settimane

I tifosi della Roma tifano Sunderland. E non è certo un retaggio per quello che è successo nella serie Netflix "Sunderland til I die", bensì perché in caso di promozione in Premiership sarebbe ufficiale il riscatto di Enzo Le Fee, acquistato nella scorsa estate dal direttore sportivo Florent Ghisolfi e durato pochissimo nella Capitale. Probabilmente perché i 23 milioni di euro rappresentavano un'aspettativa troppo grossa per chi ha vissuto tutta la carriera al Lorient, per poi passare al Rennes e approdare alla Roma a 24 anni e dopo 25 partite nella scorsa annata.

Finora ha giocato otto partite con il Sunderland, con un gol e un assist. Sicuramente è di un livello superiore rispetto alla Serie B inglese, ma senza una promozione sarà difficile pensare a un riscatto che, attualmente, è fissato a 23 milioni. Anche perché ora dovrà affrontare un periodo di stop dopo un infortunio muscolare che potrebbe tenerlo fuori circa otto settimane.

Per ora il Sunderland è al quarto posto in classifica, dietro a Leeds, Sheffield e Burnley. Le prime due salgono - c'è una distanza di otto punti fra Sunderland e Sheffield, tredici con il Leeds - le altre giocano i playoff per la terza promossa. Per questo, appunto, i tifosi della Roma sono costretti a tifare i biancorossi.