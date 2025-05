Sunderland in Premier, fa festa anche la Roma: scatta l'obbligo di riscatto per Le Fee

In casa Roma c'è un motivo per sorridere e arriva dall'Inghilterra. Nella giornata di oggi, infatti, il Sunderland ha vinto la finale playoff di Championship per 2-1 contro lo Sheffield United. Con la promozione in Premier League (oltre ad un numero minimo di presenze, che era stato ampiamente già raggiunto), è scattato per i Black Cats l'obbligo del riscatto del cartellino di Enzo Le Fée (arrivato in Inghilterra a gennaio dal club dei Friedkin). Nelle casse giallorosse vanno circa 24 milioni di euro (bonus compresi).

Le parole di Le Fée sul suo futuro

Al di là del riscatto obbligatorio scattato con la promozione del Sunderland in Premier League, il giocatore in un'intervista recente aveva chiaramente fatto intendere quali fossero le sue intenzioni e come si fosse trovato nei mesi scorsi a Roma: "Voglio restare al Sunderland l'anno prossimo, di sicuro. Lavoro da sei mesi per questo. Questa è la partita più importante della mia vita.

Il mister (Ranieri, ndr) voleva una squadra più fisica per portare la squadra fuori dalla zona retrocessione, così non ho più giocato. Sono stato subito pronto, ho detto al mio agente che volevo aiutare il Sunderland e Le Bris a centrare la promozione. Qui mi è piaciuto fin dal primo giorno, dal primo allenamento. Mi piace stare in campo. Questo è ciò che avevo perso a Roma. Se non riesco a godermi il mio tempo in campo, sarò sicuramente una me..a. A volte posso anche di esserlo ma in generale nella mia testa so che mi divertirò e farò bene”.