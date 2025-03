Un mese dopo, la domanda è lecita: al Milan servivano davvero Bondo e Sottil?

Momento nero per il Milan, sconfitto anche ieri sera dalla Lazio e giunto alla terza sconfitta di fila in Serie A, sempre con il risultato finale di 2-1. Tra i temi d'analisi legati alla crisi del Diavolo, ci sono anche gli interventi fatti sul mercato dalla dirigenza tra l'estate e la finestra di riparazione. In particolare su questo secondo aspetto, visto che è passato esattamente un mese dalla fine dei giochi.

E se Gimenez ha dato il suo contributo, mentre Joao Felix ha lasciato il segno solo al debutto per poi andare a spegnersi, va fatto un discorso a parte per due giocatori arrivati nelle ultimissime ore del mercato di gennaio e fin qui visti pochissimo, se non niente. Sono da una parte il centrocampista Warren Bondo, preso dal Monza, e dall'altra l'esterno d'attacco Riccardo Sottil, prelevato invece dalla Fiorentina.

Il 'caso' più rumoroso tra i due è sicuramente quello che riguarda il primo. Prelevato a titolo definitivo dal Monza e pagato oltre 10 milioni di euro, ancora Bondo - a oltre un mese dal suo approdo in rossonero - non ha messo piede in campo con il Diavolo. Arrivato a Milanello con un problema fisico, nelle ultime partite era però regolarmente presente in panchina. Dalla quale non si è mai alzato. Un po' più impiegato invece Sottil, che nelle sue 3 presenze con il Milan è riuscito anche a fornire un assist, quello per Reijnders nella sconfitta sul campo del Torino. La domanda che accompagna entrambi e in un certo senso li accomuna, la stessa che si stanno facendo molti tifosi del Milan in queste ore è: servivano davvero i loro acquisti a questa squadra?