Un rigore di Immobile al 95' manda la Fiorentina al tappeto: la Lazio vince 1-0

Partita bella con la Fiorentina che nel primo tempo tiene il pallino del gioco, ma la Lazio reagisce nella ripresa e i viola devono ringraziare Terracciano se riescono a mantenere il pareggio. Al 94' il rigore decisivo con cui Immobile decide la sfida. Finisce 1-0 il posticipo della 10^ giornata di Serie A.

Meglio la Fiorentina, ma all'intervallo è 0-0

Contrariamente a quanto ci si potesse immaginare, i ritmi della gara non sono altissimi con entrambe le squadre che cercano di fare gioco, pur senza velocizzare troppo la manovra. Il primo tiro in porta è di Bonaventura all'11', ma non impensierisce Provedel. I biancocelesti reagiscono subito e un minuto dopo vanno vicinissimi al vantaggio con Luis Alberto dopo una disattenzione dei viola a sinistra: il Mago da pochi metri defilato mette sull'esterno della rete. Il match si infiamma e al 13' viene annullato un gol a Beltran di pregevole fattura, ma viziato da un tocco di mano. Il Vichingo sfiora ancora il vantaggio poco dopo con uno stacco poderoso a centro area che si stampa sul palo a portiere battuto. La Lazio prova a far valore anche il fattore campo, ma le occasioni latitano e arrivano solo quando ci sono degli errori, come quello di Terracciano, che al 28' consegna il pallone a Guendouzi, abile a servire Zaccagni, che però di destro non trova la porta da dentro l'area. L'ultima chance di un primo tempo comunque piacevole capita sui piedi di Nico Gonzalez, anticipato però da Provedel al 38' dopo un suggerimento di Ikone che avrebbe dovuto prendere un'altra scelta visto il poco spazio per servire l'argentino. La Fiorentina crea, ha il pallino del gioco, ma finora non riesce a sbloccarla.

La Lazio trova un super Terracciano, ma soprattutto un Immobile decisivo

La Fiorentina inizia come aveva finito, ma le occasioni migliori ce l'ha la Lazio che, poco prima del 60', manda al tiro prima Castellanos, che in arretramento prova a girare verso la porta calciando alto, e poi Felipe Anderson, che forse stava già pensando a come esultare quando ha scoccato la sua conclusione dall'area piccola, neutralizzata da un super Terracciano. Il portiere si ripete al 65', quando mostra un riflesso notevole sul tiro ravvicinato di Luis Alberto. Continua a trovare varchi nella difesa gigliata la Lazio che con Felipe Anderson al 70' calcia due volte verso la porta: la prima è ribattuta da Milenkovic, la seconda termina alta. La gara sembra ormai finita, ma al 95' un fallo di mano, per la verità molto dubbio, di Milenkovic manda i biancocelesti dal dischetto: Immobile, entrato nella ripresa, si incarica della battuta, incrocia e spiazza Terracciano, facendo esplodere l'Olimpico.

