Un tesoro in panchina per la Lazio. Pedro protagonista tra rinnovo e tentazione Tenerife

La Lazio si ritrova con un tesoro in panchina di nome Pedro. Il plurititolato campione spagnolo (sono 25 i trofei vinti in carriera) - sottolinea La Gazzetta dello Sport - in biancoceleste si è ritagliato un ruolo da 12° uomo che, a 36 anni compiuti, gli calza a pennello per essere ancora protagonista e spostare gli equilibri. È accaduto anche lunedì sera contro la Fiorentina, col suo ingresso in campo a un quarto d’ora dal termine (insieme con quello di Immobile) che ha posto le condizioni per lo scatto finale della Lazio che ha portato alla conquista di tre punti preziosissimi.

Voglia di Champions

Pedro ha già messo nel mirino la prossima sfida europea col Feyenoord, un match che sarà decisivo ai fini della qualificazione agli ottavi di Champions. Una competizione che per Pedro è come il salotto di casa. L’ha vinta tre volte (tutte col Barcellona) e ci ha giocato 80 partite, la maggior parte col Barca (61), poi col Chelsea (16), le ultime 3 con la Lazio. Nella quale la scorsa estate è voluto restare, rinnovando per un anno il contratto che era scaduto.

Voglia di Lazio... e il Tenerife?

Per realizzare questo obiettivo ha rinunciato ai contratti faraonici che gli erano stati offerti dall’Arabia, ma anche all’ipotesi meno redditizia ma profondamente sentimentale di andare a giocare per il Tenerife, la squadra della sua terra d’origine. Quest’ultima - conclude La Gazzetta dello Sport - in realtà, è una possibilità che è ancora in piedi. A Tenerife speravano già per gennaio, ma visto il rendimento di Pedrito dovranno farsene una ragione e aspettare almeno fino a giugno.