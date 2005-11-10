Fiorentina, ecco lo staff tecnico di Paolo Vanoli: Cavalletto vice, resta Filippi
Attraverso i propri canali ufficiali, la Fiorentina ha comunicato lo staff tecnico che accompagnerà Paolo Vanoli nella sua nuova avventura alla guida della squadra viola, dopo essere subentrato a Fabio Grosso. Rispetto ai collaboratori dell'ormai ex tecnico viola, restano Filippi e Abellà, ma Vanoli porta il suo staff: si aggiunge Bordin.
Di seguito l’elenco completo.
* Head Coach: Paolo Vanoli
* Assistant Coach: Daniele Cavalletto
* Technical Collaborator: Damià Abella
* Technical Collaborator: Francesco Bordin
* Set Pieces: Marco Zuccher
* Head of Performance: Giampiero Ascenzi
* Strength & Conditioning: Giuseppe Mazza
* Head of Goalkeepers: Claudio Filippi
* Assistant Coach For Goalkeepers: Stefano Baroncini
* Head Of Football Analysis: Simone Contran
* Head Of Data Analysis: Vanni Di Febo
* Match Analyst: Simone Formica
* Drone: Andrea Tordi