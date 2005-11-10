Venezia, Stroppa ne ha cambiati 28 per uscire dalla crisi: Schingtienne e Stankovic i più usati

Non c'è dubbio che Giovanni Stroppa le stia provando davvero tutte per tirare fuori il Venezia da una crisi che sembra non conoscere fine. I lagunari sono il fanalino di coda della Serie A, nonché l'unica squadra del campionato ancora ferma a zero punti. In queste prime sette giornate il tecnico ha già dato spazio a ben 28 calciatori diversi, alla ricerca di quegli equilibri che, almeno per il momento, non è ancora riuscito a trovare.

Adams davanti a Yeboah, Kike Perez davanti a Busio

Nessuno, nemmeno il portiere, è riuscito a mettere insieme tutti i 630 minuti giocati finora dal Venezia. Filip Stankovic si è fermato a 540', gli stessi del compagno Joel Schingtienne, una delle poche certezze emerse in questo complicato avvio di stagione e fresco di rinnovo fino al 2031. Proprio la scarsa continuità del reparto arretrato racconta bene le difficoltà dei lagunari: Bella-Kotchap è il secondo giocatore più utilizzato in difesa, ma appena il nono dell'intera rosa. Non sorprende, quindi, che il Venezia sia la squadra ad aver incassato finora più gol in campionato. Il maxi investimento dell'estate Akor Adams è l'unico calciatore ad aver disputato tutte le sette partite, ma nella classifica dei minuti resta soltanto al quarto posto, alle spalle anche di Hainaut.

I 10 più impiegati del Sassuolo

1. Joel Schingtienne - 540 minuti

2. Filip Stankovic - 540 minuti

3. Antoine Hainaut - 519 minuti

4. Akor Adams - 511 minuti

5. Kike Perez - 494 minuti

6. John Yeboah - 472 minuti

7. Gianluca Busio - 404 minuti

8. Simon Sohm - 388 minuti

9. Armel Bella-Kotchap - 376 minuti

10. Ridgeciano Haps - 333 minuti