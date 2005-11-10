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Venezia, Stroppa: "La classifica pesa, ma il lavoro continua. Lazio fra le più in forma"

Venezia, Stroppa: "La classifica pesa, ma il lavoro continua. Lazio fra le più in forma" TUTTOmercatoWEB
Daniele Najjar
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Daniele Najjar
Oggi alle 13:05Serie A

Il Venezia va a caccia dei primi punti stagionali: di fronte nella sfida del Penzo ci sarà la Lazio di Gattuso. A breve parlerà in conferenza stampa il tecnico arancioneroverde, Giovanni Stroppa: segui qui su TuttoMercatoWeb.com la diretta testuale delle sue parole.

Ore 12.38 inizia la conferenza stampa.

Situazione non felice: come ha cercato di ricompattare la squadra?
"Sono d'accordo sulla classifica, dispiace per quanto fatto, ma il lavoro continua e deve continuare, lo stiamo facendo nel miglior modo possibile. Quanto detto la settimana scorsa lo ribadisco, la squadra si allena con la testa giusta".

Dal punto di vista tattico cambierà qualcosa?
"No, per quello che dobbiamo mettere in campo il lavoro è identico alle altre volte, chiaramente preparandoci ad un avversario diverso e cercando le giuste contromisure".

Sulla Lazio?
"Una delle squadre più in forma del campionato, come si è visto anche soprattutto nel primo tempo contro il Milan. Ha giocatori che individualmente possono risolvere la partita in ogni momento. Ha giocatori importanti e un collettivo importante".

Quali sono i giocatori che teme maggiormente?
"Zaccagni, Cancellieri, Frattesi e tanti altri giocatori che in questo momento stanno determinando".

Quanto ha pesato l'infermeria sempre piena sui risultati?
"A volte si cerca di mettere e puntare il dito su altre situazioni. Ci sono giocatori importanti fuori. All'inizio abbiamo lavorato per sostituire due terzi della difesa titolare. In questo momento abbiamo fuori Basic e Busio, due terzi del centrocampo titolare. Ma la squadra si allena bene e stiamo cercando di recuperare chi era indietro di condizione".

Dagasso recupera?
"No, Dagasso è fuori"

Lo zero in classifica è un macigno?
Lo è, anche se non voglio chiamarlo macigno perché ci sono delle cose positive nella prestazione e devo dire che la squadra si allena bene".

Juan Jesus può dare solidità dietro?
"Ha fatto molto bene con la Fiorentina. Qua sono arrivati giocatori importanti, ma soprattutto dietro purtroppo fuori condizione. Sono stato obbligato a farli giocare esponendoli a rischi anche di infortuni. Come può essere per Juan Jesus, che dobbiamo evitare di esporre a questi rischi o Moreno che aveva crampi con la Fiorentina. Una situazione che è in rincorsa. Stiamo recuperando la situazione di chi c'è dietro, Juan Jesus ci può dare tanto a livello di attenzione e comunicazione ma dobbiamo non esporlo a difficoltà e bisogna trovargli il ruolo giusto".

Busio quanto è grave?
"Ogni volta che dico dei tempi poi magari si porta più in là. Pensavamo fosse molto più grave, spero che contro il Napoli possa essere a disposizione. Settimana più, settimana meno".

Avete pensato agli svincolati per il centrocampo o a reintegrare Duncan?
"Non abbiamo pensato agli svincolati perché non ne vedo la necessità. Abbiamo 4-5 scelte per tre posti. Su Duncan: fra 1-2 settimane riprendono a lavorare gli altri giocatori".

Moreno più adatto di Bella-Kotchap al centro?
"Bella-Kotchap non è a disposizione ma ha ricominciato a correre, poi c'è la sosta e può tornare dopo. Su Moreno sono molto soddisfatto. Ha fatto il difensore, ha fatto a sportellate. Può fare tutti e tre i ruoli".

Cosa deve migliorare Adams? E con Rrahmani numero 9 come cambia l'attacco?
"Possono giocare tutti insieme, non ho preclusioni come ho spiegato in passato. Per Rrahmani: deve migliorare la condizione fisica, è l'unica situazione in cui può mancare oggi. Adams è sempre più dentro al percorso della squadra. Non solo Adams: nella conclusione dell'azione dobbiamo essere più bravi".

A centrocampo la soluzione per l'emergenza è Helgason o ci sono altre soluzioni?
"Può essere inserito Panada, come Lamine Fanne come mezz'ala. Quando ho messo Helgason contro la Fiorentina è perché poteva garantirmi qualità come mezz'ala con Sohm centrale e questa può essere la soluzione anche per domani".

Adorante come sta?
"Adorante sta meglio, ha ricominciato a correre e come altri lavora per il recuperò".

Toni Fernandez può giocare dal primo minuto?
"Il problema è nelle rincorse: mettere insieme Yeboah e Fernandez in questo momento è difficile".

Ai tifosi cosa vuole dire? Domani il loro supporto sarà importante.
"Non posso dire nulla, cosa posso dire se lo stadio che dal primo al 90' incita e sta vicina alla squadra, o alla Curva stessa che sta sempre vicino alla squadra? Ci siamo andati a prendere i fischi, ma credo che a questi ragazzi non si possa imputare nulla per l'impegno e le prestazioni. Sicuramente dobbiamo migliorare e dobbiamo muovere la classifica. Quando finisce la partita si va sotto la curva e si prendono gli applausi o i fischi".

In settimana si è parlato soprattutto di altre questioni piuttosto che del campo: ritiene che serva soltanto il tempo per avere i risultati? E ritiene di avere una squadra adatta per salvarsi?
"Sono sempre qua alla ricerca e vorrei avere l'opportunità di farlo, ti ringrazio per darmi questa possibilità. Per me la squadra è molto competitiva. Ci sono state delle vicissitudini nella costruzione, nei ragazzi che sono arrivati non nella massima condizione. Dietro soprattutto siamo statti costretti a far giocare ragazzi che forse non erano pronti, ma allo stesso tempo le prestazioni ci sono state. Gli episodi sicuramente bisogna portarli dalla nostra parte, ora vogliamo fare punti e poi ci sarà la sosta per recuperare giocatori importanti e che non si possono regalare. Una volta al completo questa squadra è molto competitiva".

C'è delusione per quelle che erano le aspettative?
"Le aspettative le avevate voi, io non avevo nessuna aspettativa e penso solo al lavoro anche se ho in parte una delusione incredibile per i punti non fatti, ma dall'altra ho la soddisfazione del lavoro fatto. Qualcosa si sta facendo, nelle ultime due partite abbiamo fatto 4 gol, anche se non conta niente e non ha senso parlarne perché ne abbiamo presi 11, di cosa stiamo parlando? Dobbiamo lavorare meglio in entrambe le fasi. Ho fiducia in questi ragazzi".

Ore 13.04 finisce la conferenza stampa

Fonte Dal corrispondente a Ca’ Venezia (Mestre)

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