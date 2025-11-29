"Verona? Dovevo organizzare qualcosa di meglio". De Rossi, discorso al Genoa negli spogliatoi

Due pareggi e una vittoria. È questo il bottino ottenuto da Daniele De Rossi da quando si è accomodato sulla panchina del Genoa, in ultima battuta il primo successo arrivato oggi contro l'Hellas Verona (2-1) al Ferraris. Una gara impostata inizialmente bene dagli scaligeri con Belghali, finché Lorenzo Colombo si è scatenato a fine primo tempo e Thorsby ha regalato il trionfo finale.

"L'atteggiamento sia negli allenamenti che in partita è fantastico, ma nel primo tempo bisogna far meglio", ha commentato nel post-partita in conferenza stampa il tecnico del Grifone. "Abbiamo fatto tanto possesso palla ma bisogna capire cosa fare con la palla. Siamo stati lenti e poco vogliosi di cercare lo spazio. Ci godiamo questa vittoria e questa felicità. Nel secondo tempo, abbiamo fatto una buona prima parte anche se all'ultimo ci siamo abbassati tanto".

Su cosa abbia detto negli spogliatoi, all'intervallo, alla squadra dopo l'1-1 trovato a fine primo tempo: "Innanzitutto li lascio tranquilli a sbollire. Poi entro e do delle analisi tattiche. Sapevo che avremo avuto la palla e dovevo organizzare qualcosa di meglio. Ho cercato di dirgli qualcosa sugli spazi da occupare in campo. Ma poi ho anche parlato di altro. Perché il calcio è tanto altro, specie quando la partita è così importante". Mentre sul successo ritrovato dopo l'ultimo col Sassuolo il 3 novembre: "E' un tabù psicologico. Non è che siamo entrati in uno stadio ostile. E' stato bello per me assaporare questo nuovo punto di vista che io ho sempre vissuto da avversario".