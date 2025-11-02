Live TMW Verona, Giovane: "Felice per il gol. Zanetti mi chiama Fenomeno? Io non mi sento così"

È terminata la sfida fra Hellas Verona ed Inter allo stadio Bentegodi. Fra i giocatori gialloblu interverrà a breve in conferenza stampa per commentare il match il giocatore Giovane.

Segui qui su TuttoMercatoWeb.com la diretta testuale delle sue parole.

Le tue emozioni?

"Sono molto felice. Oggi era una gara difficile contro una squadra di livello mondiale. Questo gol è stato importante per me, ma non sono felice perché abbiamo perso. Ringrazio Dio per il gol".

Qual è il problema del Verona?

"Non credo che ci sia un problema, giocare in A è difficile. È un peccato che la squadra crei tanto, ma faccia pochi gol. È importante che la squadra lavori e crei gioco. Questo è importante per noi".

Zanetti ti ha chiamato Fenomeno. Ti senti così? Abbiamo già paura che tu vada in una big...

"Ringrazio il mister, ma non mi sento così. Non ho giocato per sei mesi, il mister è un grande allenatore, mi aiuta a migliorare piano piano. Ora sembra tutto bello perché ho segnato contro l'Inter".

Hai segnato con il destro...

"Il mister me lo dice sempre. Se cambio piede divento più imprevedibile così il difensore non sa dove vado. Decica? A mia moglie e mia figlia che ora è in Brasile e poi torna".

Hai origini italiane?

"Per me è difficile parlare italiano. Nei primi 4 mesi non capivo niente! Ma Giovane è un nome diffuso in Italia".

Come procede la tua crescita con Orban?

"Io e Orban vogliamo il gol come attaccanti. Era difficile comunicare perché lui parla inglese e io no. Ma parliamo sempre assieme. Lui è un grande giocatore. Aiuta sempre la squadra. Piano piano ci capiamo sempre di più".

La tua posizione ora è più vicina alla porta? E come si pronuncia il tuo cognome?

"Si pronuncia "Giòvàne", non Giovane come si dice qui in Italia. Non cambia niente per me, in Brasile in Nazionale Sub20 giocavo solo come esterno. Ora più vicino a Orban e sono felice, mi piace".

Come ti senti fisicamente?

"Ora fisicamente sto molto meglio. È normale giocando tanto. Per me è molto importante. Ora pensiamo al Lecce, questa settimana di lavoro sarà importante".