"Sono arrivato in punta di piedi...": la lettera di Giovane per salutare il Verona

Ora è ufficiale: dopo soli sei mesi dal suo arrivo in Italia, Giovane Santana do Nascimiento lascia il Verona e approda al Napoli. Il brasiliano non dimentica chi lo ha scelto e gli ha dato fiducia, affidando a una lettera aperta su Instagram le proprie sensazioni in questi momenti per lui così importanti.

Questo quanto scritto da Giovane: "Sono arrivato in Italia in punta di piedi, carico di sogni e aspettative. Verona mi ha accolto subito con amore, dandomi fiducia dentro e fuori dal campo. In pochi mesi l’Hellas e tutti i tifosi gialloblù mi sono entrati dentro il cuore, rendendomi un calciatore migliore e, soprattutto, una persona più matura.

Ho avuto la fortuna di incontrare lungo il mio percorso delle persone eccezionali che mi hanno trasmesso i valori più belli del calcio e della vita. Dico solo GRAZIE a chi mi ha accompagnato in questo viaggio. A chi mi ha dato l’opportunità di crescere. Voglio ringraziare il Presidente, il Direttore Sogliano, il mister, tutto lo staff, i compagni… sono onorato di aver lavorato con voi. Grazie di tutto Verona".