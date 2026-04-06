Napoli, Giovane: "Stamattina mi hanno detto di stare pronto, mi serviva una gara così"

Il del Napoli ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Milan valido per la 31^ giornata di Serie A e chiuso con un successo per 1-0.

Non era facile giocare in questa situazione?

"Voglio ringraziare il mister. Lo sapevo che fosse una partita difficile. Quando sono arrivato stamattina non ho visto Hojlund al campo perché stava male e tutti mi hanno detto di stare pronto. Sono un ragazzo giovane, che sempre ha bisogno di migliorare. Sono felice, avevo bisogno di fare una partita come questa contro una grande come il Milan".

In un'occasione hai sbagliato un controllo?

"Pensavo che Pavlovic fosse lontano da me. Pensavo di tirare, ma vedendo che stava rimontando ho fatto un tocco in più e ho sbagliato. Felice comunque di aver vinto".

Cosa ti ha detto il mister nell'intervallo?

"Ho parlato con Alisson, siamo molto amici. Ho giocato così solo in primavera. sapevo che oggi era difficile, ma ero pronto per aiutare la squadra e sono felice. Il mister mi ha detto di fare il contromovimento e nel secondo tempo hi fatto meglio".

Ci racconti Napoli?

"Ho visto poco la città, sono un ragazzo molto riservato. Quello che ho visto mi è piaciuto, città bellissima perché mi ricorda il Brasile. Piano piano voglio conoscere la città".