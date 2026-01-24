TMW Danilo lancia Giovane al Napoli: "Rapidità e finalizzazione. Spacca tutto, è il tuo momento"

Danilo Gabriel de Andrade, storico ex centrocampista brasiliano ed ex allenatore di Giovane nel Corinthians Under 20, ha presentato ai tifosi del Napoli il loro nuovo attaccante nell'intervista concessa oggi a TMW. Di seguito il suo profilo del talento classe 2003 in arrivo dal Verona a titolo definitivo: "Ho lavorato con Giovane nel settore giovanile del Corinthians e posso dire che è sempre stato un attaccante con molta velocità e un’ottima finalizzazione, un jolly in grado di spaziare su tutto il fronte offensivo. In Under 20 la sua stella brillava già in modo limpido".

C’è un episodio o un aneddoto che lo rappresenta meglio?

"Il calcio è così: le opportunità arrivano e lui è stato bravo a sfruttare la chance che ha avuto al Verona. Ora è il momento della sua affermazione, farò il tifo per lui perché possa spaccare tutto al Maradona e col Napoli".

In Italia qualcuno lo paragona a Ronaldo: rivede qualcosa di simile?

"No, ha caratteristiche diverse. Come ho detto, però, è molto rapido e finalizza molto bene: questo può essere un grande punto di forza per Giovane".

È pronto per il Napoli secondo lei?

"La sua velocità e la sua capacità di chiudere l’azione possono fare la differenza anche a quel livello. Adesso è il momento di dimostrare tutto, è il momento di essere semplicemente Giovane, senza fare paragoni con altri. La personalità non gli manca di certo".

