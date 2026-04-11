Verona, Sammarco non molla: "Salvezza? Tutto si può ancora aprire, ne abbiamo due in casa"

Al termine della sfida persa dall'Hellas Verona contro il Torino il tecnico gialloblu, Paolo Sammarco, ha parlato ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole: "Siamo arrabbiati, frustrati. Venire a Torino e fare una prestazione, creare occasioni da gol, con un buon volume di gioco, non è da tutti. Ci abbiamo provato e riprovato, paghiamo caro due disattenzione all'inizio dei due tempi. Dovevamo stare molto più attenti e concentrati.

Il Verona resta così all'ultimo posto in classifica, in coabitazione con il Pisa, a sei gare dal termine della stagione. Sammarco però sottolinea come la matematica spinga ancora a lottare, per quanto si può: "Dobbiamo continuare a lavorare con grande attenzione e senso di responsabilità, ci sono ancora partite da giocare e tutto si può riaprire. Ovviamente sarà difficile, ma ce la metteremo tutta e cercheremo di sfruttare le due partite in casa", ha aggiunto l'allenatore.