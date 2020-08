VIDEO - Lite Banega-Conte con l'argentino che sfotte il tecnico per i capelli

Lite a metà primo tempo della finale di Europa League tra Ever Banega, centrocampista del Siviglia, e il tecnico dell'Inter Antonio Conte. In occasione delle proteste nerazzurre con l'arbitro, gli animi fra le due squadre (panchine comprese) si sono scaldati. Nel battibecco tra il giocatore ed il tecnico, l'argentino si è rivolto verso Conte portandosi la mano sui capelli, prendendolo in giro per il trapianto di capelli sostenuto anni fa. A quel punto è arrivata la reazione del tecnico decisamente indispettito.